Dólar cotiza a $3.928, a dos días de elecciones

Según expertos consultados por LR, la cotización del dólar en Colombia empezaría a ascender, llegando hasta los $4.100 de ganar la izquierda en las próximas elecciones. Sin embargo, este sería un efecto de corto plazo y volvería a bajar a $3.800 si dicho Gobierno no toma decisiones drásticas o hace cambios en contra de la política económica o fiscal del país.

Ahora bien, hoy las acciones se desplomaron en todo el mundo cuando resurgieron los temores de una recesión, con la Reserva Federal luchando por controlar la inflación que ha demostrado ser más persistente y generalizada de lo que anticiparon los funcionarios.

El S&P 500 cerró en su nivel más bajo desde diciembre de 2020, mientras que el Nasdaq 100, de tecnología pesada, se hundió 4%. El acuerdo difundido sobre la propuesta de adquisición de Twitter Inc. por parte de Elon Musk se amplió ya que no se le preguntó directamente al multimillonario y no abordó el tema de si está comprometido a comprar la firma de redes sociales durante una reunión de personal. Los constructores de viviendas cayeron debido a que las tasas hipotecarias aumentaron al máximo desde 1987. Al final de la negociación, Adobe Inc. se desplomó después de recortar su pronóstico de ventas.

“Nos preocupa el crecimiento y hacia dónde nos llevará la Fed en última instancia”, dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales de Tiaa Bank. “Ayer, todo el mundo dijo: ‘Oh, bien, la Fed está haciendo algo agresivo, se pondrán agresivos, intentarán ponerse al día con la curva de inflación’. Pero ahora, lo miras y dices: ‘Sí, pero ¿están persiguiendo algo que no van a poder atrapar?’”

El precio del petróleo Brent, referencia para Colombia, llegó a US$118,76 al inicio de la jornada, mientras que el crudo WTI se ubicó en US$115,88.