Dólar abrió la jornada en caída y se ubica debajo de los $4.300

Según Bloomberg, las acciones subieron el martes después de que los comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal y la perspectiva de un mayor estímulo económico por parte de China devolvieran cierto apetito por el riesgo a los mercados mientras los inversores continúan evaluando el impacto potencial del conflicto entre Israel y Hamas. Lea aquí: Gobierno Petro ordena cese al fuego contra disidencias de Iván Mordisco

El índice Stoxx Europe 600 subió 1,6%, encaminándose a su mejor día este año, con todos los sectores industriales en verde. Las mineras lideraron las ganancias después de que Bloomberg informara que China se está preparando para desencadenar una nueva ronda de medidas para apoyar su economía. Anglo American Plc subió más de 5%, mientras que Glencore Plc, Rio Tinto Plc y ArcelorMittal sumaron más de 3% cada uno. Los fabricantes de automóviles fueron los que más avanzaron en cuatro meses, liderados por Volvo Car AB-B. Lea aquí: Los grupos de la canasta familiar que presionan al alza el IPC en Cartagena

Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas cambiaron después de las sólidas ganancias del lunes en Wall Street. Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, incluidas Alibaba Group Holdings Ltd. y JD.com Inc., estuvieron entre las ganadoras antes de la comercialización. PepsiCo Inc. subió hasta 2,7% después de elevar su previsión de ganancias. Los fabricantes de chips móviles Skyworks Solutions Inc. y Qorvo Inc. cayeron después de que Citigroup Inc. rebajara sus acciones a vender.