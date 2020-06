Día sin IVA: electrodomésticos, los preferidos

Las restricciones de pico y cédula, los anuncios “abortados” de toque de queda en el Distrito y la lluvia de la tarde habrían incidido en el bajo flujo de compradores a las zonas de comercio. No hay reporte oficial local de las compras en línea, que eran la otra opción en medio de este aislamiento preventivo.

HABLAN CONSUMIDORES

Jorge Lozada Bonfante fue uno de los compradores que le madrugó al Día sin IVA en Cartagena. En uno de los centros comerciales cercanos al Castillo San Felipe se declaró satisfecho con la compra hecha. “El centro comercial no estaba tan concurrido. Fue una experiencia agradable y conseguí el televisor de 58 pulgadas que requería. Su precio inicial estaba en 2,5 millones de pesos días antes de mi compra y ayer lo adquirí en 1,3 millones de pesos. Intenté comprar por internet, pero estaba colapsado el sistema”.

Este consumidor asegura que desde ya se prepara para las otras dos fechas de julio (3 y 19).

En contraste con Lozada Bonfante, otro comprador que llegó a un centro de compras del Pie de La Popa mostró su desconcierto por la jornada. Aunque pidió mantener en reserva su identidad, este hombre de 34 años reconoce que no planificó bien su compra y se lanzó al comercio a comprar una lavadora, pero su precio y el descuento no le sonaron. Él aplazó su decisión de compra y esperará las nuevas fechas. Asegura que no le gustan las compras virtuales, las prefiere presenciales para verificar lo que desea adquirir. También cuestionó las normas de distanciamiento en la entrada del punto de venta.