Camacol en desacuerdo en parar la construcción en Bocagrande

La propuesta de suspender de manera temporal las licencias de construcción para nuevos proyectos en la zona de Bocagrande, hasta tanto se solucionen los problemas de movilidad, lanzada por el ingeniero y empresario Arturo Cepeda, sigue generando reacciones y la más reciente fue la de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol Bolívar) que en un comunicado expresó su “desacuerdo” con la idea.

“Consideramos que restringir la oferta de viviendas podría aumentar los costos de las mismas, afectaría la competitividad de la ciudad y la generación de empleo por parte del sector de la construcción. Detener la construcción en algunas zonas no solucionará problemáticas como la movilidad, que se presenta no solo en un sector si no en la mayor parte de Cartagena”, expresa una comunicación del gremio de los constructores.

La propuesta del empresario surgió durante su disertación en una conferencia en esa feria inmobiliaria, celebrada el pasado sábado en el Museo Naval del Caribe.

“Somos conscientes de que Cartagena no es ajena a las circunstancias que afrontan las ciudades modernas hoy en día, como son la movilidad, generación de espacio público, seguridad y prestación de servicios públicos, entre otras. Aspectos fundamentales de estos problemas podrían mejorar si logramos tener una mejor cultura ciudadana y mayor autoridad, pero no con medidas como la suspensión de licencias de construcción para el sector de Bocagrande”, reiteró Camacol-Bolívar.