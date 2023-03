Detalles de la jornada de manifestaciones de empleados de Rappi

Los trabajadores de la aplicación piden que no les cambien sus condiciones y rechazan la posibilidad de que sean vinculados bajo un contrato de trabajo, como lo establece el proyecto de ley radicado el pasado 22 de marzo ante el legislativo.

La mayor queja tiene que ver con la independencia que perderían, pues muchos aseguran que no quieren ser vinculados bajo un contrato de trabajo, argumentando que hoy en día no cuentan con ninguna subordinación y no cumplen un horario fijo, lo que representa una ventaja para algunos que desean controlar su propio tiempo para poder estudiar, entre otros aspectos.

Pese a tener esta inconformidad, coinciden en cierta parte con el articulado, pues resaltan la importancia de tener prestaciones de ley que les garantice un seguro ante cualquier accidente frente a la labor que desempeñan.

Dichas manifestaciones se dan tras las duras advertencias que ha hecho el presidente de Alianza In, José Daniel López, y el Ceo de Rappi sobre las consecuencias que tendría la reforma en las aplicaciones tecnológicas, con la pérdida de cerca de 80.000 trabajadores que no tendrán cómo generar más ingresos y la posibilidad de que empresas salgan del mercado.

Al término de esta jornada, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que estas manifestaciones estarían siendo promovidas por los mismos empleadores.