Definidos los ejes de la transición energética del Gobierno Petro

“Es un anuncio que el país esperaba, pues parte del reconocimiento de que la transición energética no puede depender únicamente de unos objetivos en materia energética y ambiental, por loables que sean, más cuando es conocido que el impacto de la actividad del sector en la crisis climática global es mínimo y que el principal desafío de la transición energética en Colombia no está en la oferta de energía sino en la demanda; es decir, en la transición del parque automotor”, indicó Francisco José LLoreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Lloreda destacó especialmente el hecho que el Gobierno haya decidido que “el tiempo de esa transición dependerá de una transición exportadora, de alcanzar una economía más diversificada y menos dependiente del petróleo y del carbón, y de la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país”.

“Desde la ACP, gremio que asocia a los productores de gas natural, continuaremos trabajando sin descanso para que ese gas sea hecho en casa y no importado; para que contemos con una infraestructura y regulación que permita desarrollarlo y que llegue al consumidor final, incentivando la demanda; y para que, en un futuro no lejano, Colombia exporte no solo petróleo sino gas natural y, así, la transición energética sea posible”, concluyó el presidente de la Asociación. (Lea aquí: Bolívar, territorio de energías renovables).