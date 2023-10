Darte demasiados “gusticos”, no es normal: evita la compra compulsiva

¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, terminas gastando dinero en cosas que no necesitas? No estás solo. Los ahorros pueden ser un desafío cuando las compras compulsivas entran en juego. Pero, ¿qué impulsa este comportamiento y cómo podemos controlarlo?

La compra compulsiva no solo es un deseo pasajero. A menudo es un reflejo de problemas emocionales más profundos, y entender la psicología detrás de este comportamiento es el primer paso para controlarlo.

Un comprador compulsivo es una persona que siente una urgencia incontrolable de adquirir bienes o servicios, a menudo innecesarios o que superan su capacidad económica, impulsada no por una necesidad real, sino por una satisfacción temporal o alivio de ciertos sentimientos o emociones negativas.

Esta compulsión puede llevar a consecuencias financieras, emocionales y sociales adversas. El comportamiento de compra compulsiva, en casos severos, es considerado un trastorno y puede estar vinculado a problemas subyacentes de salud mental, como la ansiedad, depresión o baja autoestima.