Daniel Montiel desea impactar, contribuir y ayudar a más personas

De su mayor reto profesional, el escritor comentó que: “Cada etapa ha presentado retos diferentes, lo que he aprendido y he tomado conciencia es que cada vez que me siento incómodo, fuera de mi zona de confort, es donde está la mayor oportunidad de crecimiento”.

Añadió que: “Creo que los mayores retos han sido enfrentarme a mis propios miedos, inseguridades disfrazadas de “perfeccionismo” que inhabilitan avanzar o tomar acción. He aprendido que ‘más vale hecho que perfecto. Hoy en día ante esos retos, en lugar de huir, le doy la bienvenida”.