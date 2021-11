Pese a la gran demanda de vehículos nuevos en el mercado nacional y local, el sector automotor no escapa a los impactos de la crisis logística que ha generado la escasez de contenedores y la situación ha impactado en los precios de las unidades y sus repuestos; y en los tiempos de entrega de los carros a los concesionarios y de estos a sus clientes. (Lea aquí: Carro nuevo o usado ¿cuál es la mejor opción de compra en pandemia?). A ello se suman el crecimiento de los fletes del transporte de los vehículos, desde los centros de producción a los puntos de distribución que han crecido alrededor del 20%, asegura Carlos Gedeón, vocero del sector automotor en Cartagena y directivo de Fenalco nacional. En medio de ese panorama, muchos consumidores urgidos de vehículos encuentran en el mercado de los usados una opción para sus necesidades y este segmento del mercado vive uno de sus mejores momentos en ventas. El dirigente señala que “pese a que la mayoría de las grandes marcas en Colombia traen sus carros en buques tipo Ro-Ro (barcos especializados en el transporte de vehículos), la mercancía no está afectada por la escasez de contenedores, pero sí por los precios del transporte que ha subido ostensiblemente”. Por otro lado, los repuestos que sí vienen en contenedores, tienen todas las afectaciones. Hay problemas con la producción porque los vehículos no se pueden ensamblar en su totalidad por la escasez de chips. En Cartagena, las grandes marcas están afectadas porque no hay carros. Ha crecido la demanda y se podría igualar a las cifras de 2019, pero hay retrasos en las entregas. En repuestos, así como hay una falta del 30 o 35% de los vehículos, están faltando el 30 o 40% de los repuestos. Uno de los grandes concesionario locales, que maneja una de las marcas líderes del mercado, recordó que antes de pandemia recibía mensualmente 180 unidades mensuales, y hoy le llegan entre 85 y 90.

LOS USADOs