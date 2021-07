GoJom, la plataforma PropTech más avanzada de América Latina, se asoció con la fintech Creditop con el objetivo de que todos los colombianos puedan acceder al crédito hipotecario más conveniente y facilitar así la compra de un inmueble.

Luego de iniciar su expansión regional con su llegada al mercado finca raíz colombiano, donde logró analizar más de 500.000 inmuebles y alcanzó más de 20.000 inmuebles publicados, la PropTech desarrolla nuevas oportunidades de negocio en un mercado que en el último abril experimentó un aumento del 367% en unidades no Vis vendidas, y un incremento del 239% en las unidades vis, según el Ministerio de Vivienda.

“A través de este partnership, potenciamos nuestra solución inmobiliaria one -stop - shop. Mediante nuestro desarrollo tecnológico y el de Creditop, facilitamos el proceso de compra de un inmueble y brindamos información de valor”, aseguró Andrés González Olaechea, co CEO & co founder de GoJom.

GoJom, que emplea Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial para analizar todos los inmuebles publicados en el país, pone a disposición de las personas información como el valor de tasación o indicadores de negociabilidad. Además, analiza el comportamiento de usuarios finales e identifica sus necesidades para que las empresas del sector inmobiliario también tomen mejores decisiones.

Por su parte, Creditop procesa más de 7.000 solicitudes mensuales y a través de este asocio los usuarios podrán comparar entre diferentes bancos y asegurarse acceder al crédito que más le conviene en términos de tasa de interés y cuota mensual, en un proceso 100% en línea.