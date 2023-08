Cooperativas financieras accederán al crédito de redescuento

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.

“Necesitamos que este mundo cooperativo financiero sirva realmente de soporte y dispense la renta ciudadano, las ayudas del Estado, que los ciudadanos en Colombia que tengan alguna actividad económica se asocien, no puede seguir Colombia manejada sólo por los grandes grupos económicos. Esas personas tienen que asociarse y en ese proceso no podemos repetir la experiencia de las cooperativas de trabajo asociado, que tercerizaron el mundo del trabajo. Esa experiencia no se puede repetir. Queremos asociaciones reales de productores”, dijo Bonilla.

Otros mensajes

El ministro Bonilla recordó que “el modelo de desarrollo que se propone el Gobierno tiene como base fortalecer la economía popular y el énfasis será en esas pequeñas unidades productivas, asociadas, para que crezcan y que esas cooperativas de productores sean las abastecedoras de muchas compras públicas. Puso de ejemplo que puedan ser las proveedoras del Plan de Alimentación Escolar (PAE) o las encargadas de construir vías terciarias, participar en los planes de mejoramiento de vivienda. Para ello se requiere que se organicen los plomeros y electricistas, para suplir esas necesidades. El mundo de la economía popular tiene que crecer desde abajo, pero hay que organizarse y crecer, y con ello crece la economía colombiana y mejora la calidad de vida”.