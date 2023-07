Conozca estos 5 tips para aumentar las ventas en su negocio

Al momento de tener ventas existen muchos factores que impiden que estas se cierren. Existen factores externos como la infoxicación, es decir la recepción excesiva de información, y la recesión económica, pero también aspectos personales como malas rutinas, pérdida de tiempo y creencias limitantes. Por eso, The MindsellerZ desarrolló desde Colombia la metodología que lleva su nombre, la cual invita a tener una nueva consciencia en el sector comercial a través de un cambio de perspectiva del mundo de las ventas integrando las prácticas ancestrales de la meditación para negocios, los hábitos de alto rendimiento, la marca personal y los cierres digitales de alto valor. (Puede leer: ¿Endeudado? Esta modalidad de crédito te interesa y te educa financieramente)

“Un vendedor o negociante debe estar conectado consigo mismo para que un cliente o empresa sienta que el vendedor está ahí para ayudar y no por la comisión o su dinero. La gente está desconectada por estrés y cansancio y eso no los deja avanzar en su camino comercial”, menciona Alexander Jiménez, fundador y CEO de The MindsellerZ.

Esta metodología se enfoca en que los emprendedores y empresarios cierren clientes más grandes hablando solo el 30% del tiempo y sin ellos sentir presión al momento de cerrar un cliente. Además, hace que las ventas aumenten hasta tres veces y que la productividad incremente entre un 15 y 30%, incluyendo email contestados, chats respondidos, citas cumplidas y cerradas.