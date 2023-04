Conozca 6 impactos de la reforma laboral en las empresas

Sebastián Béndiksen, abogado de la firma BéndiksenLaw.

Otro aspecto que afectará a las empresas con la reforma laboral es que, cuando las compañías tercericen sus servicios, será más fácil que, de cara a un pleito jurídico, la empresa termine siendo declarada como el verdadero empleador, pese a la tercerización. “Entonces, yo tengo tercerizado mis servicios de marketing con un contratista, pero a partir de la reforma va a ser mucho más fácil que, durante un litigio, digan no, esa compañía era un mero intermediario y en realidad el empleador es BéndiksenLaw”, explicó.

Con la reforma también va a ser mucho más difícil tener contratistas o tener empresas de servicios temporales -Artículo 13. “Una vez terminada la prestación del servicio temporal, que puede durar máximo un año, no se podrá prorrogar ni contratar con una empresa de servicios temporales diferente”.

4. Revisión de Políticas Internas

Todas las empresas deberán revisar sus contratos vigentes y sus reglamentaciones internas.

“Las empresas que mandaban una carta para despedir a sus empleados van a tener que cambiar. Además, hay temas de inclusión y de no discriminación a personas no binarias y que tengan cambio de identidad de género que deberán quedar plasmadas en las políticas y reglamentos de las empresas. En este mismo sentido vienen reformas donde se va a considerar violencia en el lugar de trabajo casi cualquier cosa y, adicionalmente, las empresas se verán obligadas a otorgar jornadas flexibles en ciertos casos. Todos estos son temas que no están actualmente en los reglamentos de la mayoría de las compañías y que tendrán que quedar allí”, explica el experto de BéndiksenLaw.

5. Formalización de empresas.

En el caso de la formalización de las empresas, la reforma contiene todo un capítulo de legalización de plataformas digitales, trabajo agropecuario, formalización de empleo para migrantes, para deportistas profesionales y para trabajadores de labores domésticas.

6. Fortalecimiento sindical

El fortalecimiento de las agremiaciones de trabajadores y los sindicatos se va a facilitar mucho para los empleados. “Con la reforma va a ser mucho más fácil hacer sindicatos y será más fácil irse a huelga. Adicionalmente, va a haber menos oportunidad para las compañías para declarar las huelgas como ilegales. En este mismo sentido las repercusiones para quienes hacen huelga de forma ilegal serán menores”, expresó.

Finalmente, en opinión de los abogados de BéndiksenLaw la reforma tiene un despropósito al no obligar al sector público a cumplir con los aspectos que propone. “Que la reforma no incluya al sector público, que es donde más se abusa de la figura de prestación de servicios, es un despropósito, entonces nos aprietan a las empresas, pero el Gobierno sigue saltándose todos los principios laborales que busca”, así lo manifestó Sebastián Béndiksen.