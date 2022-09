“Con la misma plata del Tren se podría erradicar la pobreza en el Caribe”

“Algunos hablan de que el tren debería ir por un viaducto, o sea, de manera elevada entre el Puente Pumarejo y Tasajera. Vamos a pasar un tren de millones y millones de dólares cuando abajo la gente de Tasajera no tiene agua, no tiene escuelas, vive entre el barro, se inunda a cada rato y vive en la miseria absoluta. ¿No sería mejor erradicar esa pobreza que es chocante y que no debería existir con un costo que sería una fracción de lo que costaría ese tren?”

Ese es el cuestionamiento que se hace el economista y rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel sobre el proyecto del Tren Regional del Caribe, el cual busca conectar por vía férrea a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

En diálogo con El Universal, Meisel explicó que el proyecto no es viable financieramente, ya que los costos son muy altos para los posibles ingresos que tendría.

“El trazado que se está proponiendo implicaría una ruta de por lo menos cuatro horas, que no es muy diferente al trazado actual. La gente tendría que pagar unas tarifas que necesariamente serían altas para que sea rentable”, dijo el economista.

Meisel añadió que además, según los estudios de prefactibilidad del proyecto, para que sea rentable este debe llevar una carga de 13.7 millones de toneladas al año, algo que tampoco es probable que se dé debido a que es más económico transportar esa carga por otros medios.

“Este proyecto comprometería las finanzas públicas regionales, por tal motivo pienso que no se debe hacer, sobre todo cuando hay otras inversiones de alta rentabilidad social y económica como la inversión en primera infancia, en ponerle a la gente agua potable, en construir colegios que faltan o ciertas carreteras como la doble calzada Cartagena – Barranquilla y Barranquilla – Santa Marta. Todo eso sería mucho más rentable que ese tren”, dijo.