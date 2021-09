Las reservas probadas de gas natural de Colombia, unos 2,9 tera pies cúbicos, solo alcanzarían para 7,7 años si el país no encuentra nuevos yacimientos, situación que de presentarse llevaría a la inevitable decisión de importar ese combustible, para atender la demanda nacional.

“Colombia no se va a quedar sin gas, pero el tema es a qué precio nos vamos a abastecer si se pierde la autosuficiencia”, se preguntó Eric Flesch, el presidente de Promigás.

El ejecutivo alertó ayer sobre el inminente riesgo que tienen algunas regiones del país, especialmente las del centro occidente, de empezar a registrar déficit de gas hacia el año 2024 si no se logran aumentar las reservas de ese combustible y si una de las grandes alternativas para garantizar la autosuficiencia, los Yacimientos No Convencionales (YNC), no se autorizan en el país.

Las preocupaciones del presidente de Promigás se conocieron durante la presentación virtual a los medios de comunicación de los principales resultados del Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2021 (con datos de 2020). Ese informe se realiza desde hace 22 años por parte de esa empresa.