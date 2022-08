Colombia estudia su uso: 105 países exploran emisión de monedas digitales

El cambio del sistema financiero se está acelerando. Durante los últimos años, algunos bancos centrales de diferentes países del mundo han decidido emitir su propia moneda digital, pese a que ya existían desde la década de 1980. Sin embargo, solo fue hasta 2009 que se volvieron populares con el lanzamiento del bitcoin.

Hasta el momento, 105 países están explorando el terreno de las monedas digitales centralizadas, naciones que representan 95% del PIB a nivel mundial. Sin embargo, solo 9% de estos ya lanzaron su divisa digital, según datos recopilados por Visual Capitalist.

Algunos de ellos son Nigeria, Jamaica, Kazajistán, Lituania, Suecia y las Bahamas. En América Latina, El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal y en Brasil, el banco central anunció el lanzamiento piloto para desarrollar el real digital. En el listado de quienes estudian esta opción también destacan México, Guatemala, Honduras, Perú, Chile, Paraguay y hasta el propio Estados Unidos.

Las criptomonedas y las monedas digitales no son lo mismo. Las primeras se basan en los principios de criptografía del blockchain, no cuentan con el respaldo de un banco central y su sistema suele funcionar sobre una red descentralizada entre personas. Como no están controladas por una autoridad central, pueden ser muy volátiles y presentar mayores riesgos para las personas. Por el contrario, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales cuentan con respaldo de estas entidades, por lo que son más fáciles de rastrear y tienen el mismo valor de una moneda en efectivo.