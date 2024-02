Colombia con mejor alza del PIB per cápita que EE.UU. en los últimos 20 años

The Spectator Index publicó un ranking del incremento del PIB per cápita durante los últimos 20 años para los principales países del continente americano y Colombia está en el primer lugar con 159% de variación positiva, por encima de países como Estados Unidos, Canadá y Brasil. De acuerdo con los cálculos del Foro Económico Mundial, para 2023 Colombia alcanzó un PIB per cápita de US$15.915.

En el segundo lugar del ranking de crecimiento en los últimos 20 años está Argentina, con 138%, pero con un monto superior al de Colombia para 2023: US$21.652.

Con una diferencia de apenas dos puntos, Chile ha registrado un incremento de 134% durante los últimos años en el PIB per cápita y ocupa el tercer lugar, pero a la vez supera el monto de Colombia y Argentina con US$24.453 en el PIB Per cápita. Lea aquí: