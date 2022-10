Cartageneros, los menos optimistas con su situación económica

De acuerdo con el profesor, actividades como el comercio, la construcción y las obras públicas se recuperaron de forma notable, pero este 2022 se han estancado; mientras que actividades como las recreativas y de ocio aún no recuperan sus niveles de ocupación.

“Durante el último año se presentan señales preocupantes. Después de recuperarse rápidamente, la ocupación empezó a deteriorarse, hasta el punto de que durante el último año el número de personas con trabajo remunerado se redujo en unas 30 mil personas; al mismo tiempo hay 10 mil personas más desocupadas”, puntualizó Espinosa.

Otros resultados

- El 99,7% de los encuestados afirmó no tener dinero disponible para salir de vacaciones en los próximos 12 meses.

- El 97% de los encuestados afirmó que no tiene mayores posibilidades de comprar muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos.

- El 96% de los encuestados afirmó que no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos o alimentos.

- El 92,5% de los encuestados afirmó no tener posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos.

*Porcentajes de una base de 442.696 personas.