¡Bajo nivel de embalses!: Las propuestas de Andeg para mitigar riesgo de apagón

"La situación de los embalses es preocupante. Están en niveles que son los más bajos de los últimos 20 años, el 31,5%, acercándose a ese nivel crítico que las autoridades eléctricas y el sector en general no quieren que llegue, que es del 27%”.Así lo expresó ayer Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), gremio que aglutina a un importantísimo porcentaje de las empresas generadoras del país.Destaca que XM, en su mensaje del domingo, señala que algunos embalses tienen problemas de disponibilidad, problemas de generación, porque sus niveles están demasiado bajos. (Lea aquí: El Niño se debilita, pero las altas temperaturas persistirán hasta mayo: OMM).“Todavía no estamos en alerta roja, creo que estamos en alerta amarilla - naranja, pero hay que tomar medidas como: - Desde el lado de la demanda decirle a Ecuador que no le podemos seguir vendiendo energía hasta que Colombia no solucione su tema. Las ventas de energía a ese país representan unas 7 gigas, eso es 3% de lo que actualmente se consume en el país.- Activar programas donde se le diga a la gente, consuma menos que yo le pago por ese no consumir, algo similar al programa ‘Apagar, paga’ de 2016, cuando se logró reducir la demanda entre 4 y 5%.- Aumentar la oferta. Tenemos más o menos unos 1.500 megavatios de capacidad instalada de generación que tienen los industriales del país, que son el 6 o 7% de la oferta.- Si estamos en riesgo, hay que activar algo regulatorio que existe que se llama el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, que le dice a los generadores hidráulicos, ‘ustedes tienen que guardar agua si no pueden generar’. Con eso, se podrá generar un poco más con las térmicas, que hoy están generando el 45% de la energía que demanda el país, poco más de 100 gigavatios hora/día, cuando en condiciones normales aportan entre el 15 y 18%”.Para Castañeda, “dependemos de que las lluvias regresen en abril y con las medidas planteadas, dilatamos el uso del agua”.Pese a la inminente mayor participación de las térmicas en la generación eléctrica, Castañeda no ve posible que ello represente un incremento en las tarifas a los usuarios, ya que cerca del 83% de la energía está contratada, tiene precios estables, pero hay algunas regiones más expuestas a los precios de la Bolsa de Energía, que no es el caso de la Costa Caribe, asegura.Uso eficiente del agua y la energíaLos gremios del sector eléctrico también hicieron un llamado a hacer uso eficiente y racional del agua y la energía eléctrica para mitigar un riesgo de racionamiento. ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA plantearon las siguientes medidas a corto y mediano plazo: 1. Implementar y divulgar de manera urgente medidas concretas para motivar el ahorro de agua y energía eléctrica: Dado el incremento de más del 8% de la demanda de energía que ha llegado a superar las proyecciones de la UPME, hacemos un llamado a implementar una campaña masiva y contundente para el cuidado y uso racional del agua y la energía eléctrica, tanto desde los diferentes medios de comunicación como a través de la definición regulatoria de incentivos para motivar el ahorro. Desde el año anterior planteamos a la CREG el establecimiento de incentivos a través de ajustes pertinentes a partir de las lecciones de la campaña “apagar paga” implementada en el Fenómeno de El Niño 2015-2016, que consideramos importante aplicar de manera urgente para reducir el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica.2. Reiteramos la necesidad de fortalecer la institucionalidad, nombrando los expertos comisionados de la CREG: Si bien el Ministerio de Minas y Energía emitió para comentarios el día de ayer dos proyectos de resolución para atender la situación actual, la existencia del quorum de la CREG es vital para que las medidas regulatorias requeridas se analicen y tomen a través del cuerpo colegiado apropiadamente conformado para ello y cumpliendo con las funciones asignadas a esta institución del sector. La definición y garantía del quorum de este organismo técnico permitirá contar con decisiones analizadas y consolidadas por un equipo multidisciplinario que considere todos los aspectos relacionados con la expedición de la regulación y así poner a operar de manera integral y oportuna las medidas requeridas. En todo caso, es fundamentalrespetar las reglas e institucionalidad que nos ha permitido atender tanto situaciones previas como la actual condición de sequía.Respecto a las medidas planteadas en el proyecto de resolución, cabe mencionar que, inclusive, la Comisión podría hoy emitir un ajuste a la senda de referencia del nivel de embalse definido en el Estatuto de Desabastecimiento, de manera que los mecanismos actúen sin necesidad de intervenir el mercado, como se plantea, lo que puede generar incrementos tarifarios.3. Seguir tomando medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de las comercializadoras de energía: La situación financiera crítica para los comercializadores de energía no ha culminado, por lo que es necesario retomar los planteamientos de profundizar los mecanismos de financiamiento y alivios como el propuesto sobre la opción tarifaria para beneficio de los usuarios. Por último, en el mediano plazo, destacamos que generar las condiciones para que haya una mayor oferta de energía sigue siendo imperativo. Esto nos permitirá superar próximas situaciones críticas como la de sequía actual, por tanto, medidas como la mayor liberación de excedentes va en esta buena vía. Así mismo, reiteramos la importancia de garantizar la disponibilidad de gas natural, para lo cual es indispensable seguir incrementando la exploración y producción para aumentar las reservas probadas. (Lea aquí: Nivel de embalses continúa en descenso y crece demanda eléctrica).