“Ruta Miami-Cartagena ya no le es rentable a Avianca”

La decisión no tiene reversa. Avianca cancelará la ruta Miami-Cartagena-Miami a partir del 29 de marzo y la principal razón de esa decisión es que para la compañía la operación ya no le es “rentable”.

La aseveración es de Felipe Andrés Gómez Vivas, director de Relaciones Gubernamentales de esa aerolínea en entrevista con El Universal, que no fue sino la reiteración de los que se le explicó en la mañana de ayer a las fuerzas vivas de la ciudad, en un encuentro en el Hotel InterContinental Cartagena.

“Estuvimos sentados con las fuerzas vivas de la ciudad. Fue un diálogo útil para entender cómo se están sintiendo, conocer las dudas que tienen y nosotros como Avianca poderles explicar esta decisión”, insistió el ejecutivo de la aerolínea.

Al entrar a explicar las motivaciones de la decisión Gómez Vivas expreso: “esto es el resultado del éxito de la estrategia de turismo de la ciudad. Esto puede sonar un contrasentido, y alguien puede preguntarse cómo que ustedes se van si esto está teniendo éxito”.

Para ampliar su argumento, el vocero de Avianca señaló que “en la medida en que Cartagena se convierte en un destino turístico de talla mundial que es y está teniendo resultados, más aerolíneas internacionales están queriendo llegar directamente a Cartagena y ese es el caso específico de las aerolíneas norteamericanas que llegan desde la Florida a Cartagena a cubrir esa ruta. Hoy hay tres aerolíneas de ese país que están cubriendo esa ruta que Avianca venía cubriendo desde hace muchos años. Avianca hizo una apuesta muy grande durante décadas en esa ruta, la maduró, la desarrolló, la consolidó, apostó y creyó en Cartagena, pero ya hay unas aerolíneas que están en una posición de competencia muy fuerte desde el mercado de Estados Unidos, que están cumpliendo la ruta”.

Reiteró que se tomó la decisión de cancelar la ruta “por el volumen de pérdidas que estaba generando, que no lo podemos compartir, no era algo que se fuera a resolver fácilmente. El dinero que estábamos perdiendo no era algo que la ciudad pudiera poner sobre la mesa. Además, si revelábamos anticipadamente la decisión, los competidores tendrían una ventaja competitiva superior”.

“Lo que realmente importa en esta industria, más allá del factor de ocupación, es la tarifa media. La tarifa ha ido bajando por la presencia de más jugadores que tienen una posición competitiva interesante. Era un avión de 120 pasajeros y aunque había un porcentaje de ocupación alto, no alcanza el nivel de tarifas para que sea rentable”, dijo.

“La ruta dejó de ser rentable hace más de 24 meses, con un desempeño negativo”, sentenció.

En ese sentido, para Avianca hay dos aspectos que están claros:

1-Hay que decir que la conectividad entre Cartagena y la Florida sigue porque la estrategia de conectividad directa de Cartagena ha funcionado.

2- Avianca lleva 18 meses ejecutando un plan de transformación fuerte y ha sido agresivo y le ha tocado tomar decisiones agresivas y en ese plan ha tomado las siguientes decisiones:

- Fortalecer el aeropuerto El Dorado como el centro de conexiones de Avianca en el país. Eso implica consolidar más la operación, diseñar mejor los bancos de conexiones.

- Se replanteó la estrategia de aviones: devolvimos aviones cuyos contratos de arrendamiento se habían vencido. Disminuimos el tamaño de la flota y consolidamos la rentabilidad.

- Eliminar las rutas no rentables. Habían rutas no rentables.

Preguntado sobre si la ruta de Miami-Cartagena-Miami no es rentable para Avianca, Gómez Vivas aseguró: “si fuera rentable la seguiríamos volando”.

“Las cifras que tiene Avianca, de su negocio, las nuestras, dan una rentabilidad negativa. Si esta ruta fuera positiva, bajo ninguna circunstancias la hubiéramos tocado, no era nuestro interés tocar rutas rentables.

También se tocaron otras rutas en toda la red de Avianca. No es un caso específico de Cartagena, lo hemos hecho en otros mercados, en donde también hemos visto rutas que no eran rentables, que teníamos que eliminarlas”, explicó la fuente.

Recordó que la ruta en mención “era una ruta solo atendida por Avianca, tenía una posición de mercado diferente a la de hoy, y más aún cuando su competidor está en un país de un tamaño como el de los Estados Unidos, que tienen toda la capacidad de conectar a pasajeros de Estados Unidos hacia Cartagena, a través de Miami. Miami es el hub de una de las aerolíneas que cubre esa ruta. Avianca tiene que pensar en su rentabilidad”, concluyó.