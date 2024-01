Aumento del Soat 2024: ¿Qué cubre y qué no cubre este seguro?

Por su parte, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES– a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –ECAT– reconocerá las indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios que se deriven por la ocurrencia de accidentes de tránsito en los casos mencionados2. Para los casos en los cuales la víctima no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ADRES será la entidad encargada de reconocer las prestaciones asistenciales o económicas.

-Peatones: En los casos en que no existe el seguro o el vehículo no es identificado, la Entidad Promotora de Salud –EPS– asumirá el riesgo derivado de la prestación de servicios en salud y el transporte asistencial que se presten a las víctimas.

En un accidente, los ocupantes están cubiertos por la póliza del vehículo, y los peatones por las pólizas de los vehículos involucrados, pudiendo reclamar a cualquiera de las aseguradoras. El valor de las coberturas se establece para cada víctima. Si hay un accidente con un vehículo no asegurado o no identificado, las indemnizaciones para terceros no ocupantes serán responsabilidad de la EPS o la ADRES.