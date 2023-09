¡Atención! Para viajar a España necesitarás un permiso especial

Para ayudar a aquellos colombianos que están planificando su viaje, hemos recopilado preguntas clave.

¿Qué es ETIAS?

ETIAS representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesitan un visado para acceder al espacio Schengen. El sistema ETIAS someterá a un control de seguridad detallado a cada solicitante para determinar si se le autoriza la entrada a cualquier país del espacio Schengen. Debido al hecho de que los ciudadanos de países que no necesitan un visado para viajes de una duración máxima de 90 días dentro de la UE no están obligados a pasar por un largo trámite para la solicitud de un visado, ETIAS se asegura de que estas personas no supongan un riesgo para la seguridad. Este sistema de autorización de viaje recopilará, realizará un seguimiento y actualizará los datos necesarios relacionados con visitantes con el fin de determinar si es segura su entrada a los países del espacio Schengen.

¿Por qué la autorización de viaje ETIAS?

Con el aumento de riesgos para los viajeros de todo el mundo, la UE desea garantizar viajes sin complicaciones en sus países. El ETIAS reducirá sustancialmente problemas de seguridad a través de sus sistemas de recopilación de datos e información. Esto significa que ETIAS detectará si una persona supone un riesgo de cualquier clase para la seguridad de los países del espacio Schengen. Esto conllevará la denegación de acceso a la persona y evitará un riesgo presente dentro de las fronteras de la UE. Se trata básicamente de hacerse cargo de un problema, incluso antes de que se manifieste. Aunque, además de hacer más seguros los viajes, las autorizaciones de viaje ETIAS también contribuirán a los países de la UE y a todos los viajeros de las siguientes maneras: Reducir los trámites y los períodos de espera, mejorar la gestión de las fronteras de los países de la UE, ayudar en la detección y reducción de crímenes y terrorismo, prevenir la migración irregular y complementar la política de liberalización de visados de la UE. En resumen, la autorización de viaje ETIAS hará que la experiencia de viaje dentro de la UE sea sin complicaciones y más segura. (Lea también: Las 10 empresas líderes en ventas en Cartagena y Bolívar).

¿Qué personas necesitan una autorización de viaje ETIAS?

La autorización de viaje ETIAS está dirigida a ciudadanos de países que pueden acceder sin visado al espacio de la UE. De esta manera, los siguientes países requieren una autorización de viaje ETIAS: Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Georgia, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong S.A.R., Israel, Japón, Kiribati, Macao S.A.R., Malasia, Marshall Islands, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Nauru, Nueva Zelanda, Nicaragua, North Macedonia, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Solomon Islands, South Korea, Taiwan**, Timor Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Ucrania, United Arab Emirates, United States of America, Uruguay y Venezuela. Todos los ciudadanos de los países mencionados tienen la obligación de obtener una autorización de viaje ETIAS antes de acceder a cualquier país de la UE.