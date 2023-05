Así sería la transición energética que añora la industria petrolera

En la jornada inaugural de este foro, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recordó los riesgos y costos de una transición energética desordenada y acelerada en el país. “De hacerse una transición energética acelerada, se estima que la incorporación de actividades de generación eólica o solar que no se haga de manera razonable con los costos y con la complementariedad con otros mecanismos de generación como el carbón y el gas podría costar más de 160 billones de pesos en valor presente neto. Es un costo sustancial no para decir que la transición energética no se deba hacer, por supuesto que se debe hacer, pero de no hacerse de manera ordenada habría unos costos muy importantes para el aparato productivo que por supuesto deberíamos incorporar en estas decisiones. La transición energética hay que hacerla, pero en periodos de largo aliento, en décadas, no en periodos de Gobierno, para poder llegar allá y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el país”.

Igualmente precisó que la transición no se puede hacer sin la industria del petróleo y gas. Hay que valorar la importancia del sector minero energético como fuente de generación de divisas. El 57% del total de los dólares que entran al país por exportación de bienes provienen de ese sector y además como fuente de recaudo, casi el 10% de los ingresos totales del Gobierno nacional provienen de ese sector. Esos dos elementos, asociados a los costos en regalías y a los impactos en los departamentos productores, ratifican que el sector tiene que ser un sector complementario y como fuente para financiar una transición energética que es absolutamente necesaria, dijo Mejía