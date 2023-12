Así es la Cartagena con la que sueña el ‘Arquitecto del Año 2023’

Esta es una ciudad que se ha vendido sola muy a pesar del desorden urbanístico que tiene y de la falta de control sobre sus antigüedades y sus nuevos desarrollos. El llamado de los arquitectos y el mío en particular es empezar a trabajar por la ciudad de manera colectiva”:

Mario Bossa Sotomayor, ‘Arquitecto del Año 2023’.

Confesó que “me gustaría desarrollar una campaña que se llamará ‘Cartagena la ciudad de los 5 destinos’, son cinco polos de desarrollo que no lo tienen ni se conjugan en ninguna parte de Colombia: el turismo, la actividad marítima, desarrollo inmobiliario, desarrollo industrial y el agropecuario, son cinco locomotoras económicas que pocas ciudades tienen. Si la ciudad no está organizada para suplir todas las necesidades que requieren estos polos de desarrollo estamos mal y está pasando lo que vemos hoy: una ciudad ahogada, sin servicios viales, sin infraestructura, una ciudad que no está proyectada para sacarle el máximo provecho a esos polos de desarrollo”. (Lea aquí: Un creativo e innovador, el ‘Arquitecto del Año 2022’ en Bolívar).