Así cerró el dólar este lunes 27 de marzo en Colombia

Los contratos en los tres principales anchos de vía estadounidenses avanzaron. Las acciones de First Republic Bank subieron 27%, impulsando las ganancias de sus pares regionales, luego de que Bloomberg informara que las autoridades estadounidenses están considerando expandir una línea de crédito de emergencia que le daría al prestamista más tiempo para impulsar su balance. First Citizens BancShares Inc. repuntó 40% después de que acordó comprar todos los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank de SVB Financial Group.