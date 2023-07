Así cerró el dólar este jueves: Temor a las tasas de interés

Las acciones están perdiendo terreno después de una sólida primera mitad del año, ya que la continua actitud agresiva de los bancos centrales empaña las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía mundial.

Las minutas de la reunión de junio de la Fed mostraron división entre los formuladores de políticas sobre la decisión de pausar los aumentos de tasas, con los miembros votantes en camino de aumentar las tasas este mes.

“El hecho de que el Fomc haya adoptado ahora oficialmente las previsiones del personal sobre una recesión en EE. UU. es malo para los activos de riesgo”, dijo James Athey, director de inversiones de Abrdn a Bloomberg. Lea también: Resultados de los chances y loterías del 5 de julio de 2023

“Lo que sabemos ahora es que la Fed espera provocar una recesión, pero eso no impedirá que suban al menos dos veces más este año. Si eso no es malo para los activos de riesgo valorados en 20 veces las ganancias, no sé qué es”, añadió Athey.

Los informes de empleo de EE. UU. de esta semana pueden proporcionar pistas sobre el camino de la política.