Así abrió el dólar este miércoles 22 de marzo en Colombia

Los operadores colocaron mayores probabilidades de que la Fed aumente las tasas de interés 25 puntos básicos después de que los precios del mercado se dividieran entre un alza y una pausa a principios de semana. Los funcionarios del banco central se dispusieron a emitir proyecciones de tasas actualizadas por primera vez desde diciembre, ofreciendo orientación sobre si aún esperan aumentos adicionales este año. Lea también: Ara celebra su 10° aniversario y tendrá nuevas tiendas en Bolívar

“Se ha vuelto mucho más concreto sobre lo que espera el mercado, que es de 25 puntos básicos, por lo que se trata más de la orientación que de la decisión en sí misma en este momento”, dijo Hani Redha, gerente global de cartera de activos múltiples en Pinebridge Investments Europe Ltd a Bloomberg. “Los últimos días han sido bastante positivos, por lo que no me sorprendería si vemos cierta consolidación entre ahora y esta tarde, ya que los inversionistas sacan algunas fichas de la mesa y esperan la dirección”.