El dólar abrió a $3.786,63 en promedio, lo cual representa una caída de $5,17 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $3.791,74. El pasado martes el dólar cayó $136,19 hasta los $3,776,15 en promedio.

El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.788, mientras que el máximo llegó a $3.796 y el mínimo a $3.780. Durante la jornada se han negociado US$23,7 millones a través de 74 transacciones con un promedio por transacción de US$320.945.

Los futuros de EE. UU. se recuperaron de una caída de dos días cuando los inversores evaluaron los datos del mercado laboral antes del informe de empleos del viernes. El petróleo cayó después de los informes de que Arabia Saudita dijo que aumentaría la producción si la producción rusa caía, aliviando las preocupaciones sobre la inflación.

Los contratos S&P 500 y Nasdaq 100 ganaron 0,3%. El índice Stoxx 600 de Europa subió, con las acciones de construcción y consumo liderando las ganancias, mientras que las acciones de energía quedaron rezagadas. Los volúmenes de comercio europeos son más ligeros de lo habitual, con los mercados del Reino Unido cerrados por vacaciones para conmemorar el Jubileo de la Reina.

Los bonos del Tesoro cambiaron poco, con rendimientos a 10 años cercanos al 2,90%. El dólar cayó mientras que el yen se mantuvo cerca de 130 por dólar después de su reciente declive ante la posibilidad de ampliar los diferenciales de tipos de interés con EE.UU.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, hizo sonar las alarmas sobre la economía y advirtió a los inversores que se prepararan para un “huracán” económico. En contraste, el estratega alcista de JPMorgan, Marko Kolanovic, espera que las acciones se recuperen para fin de año, lo que subraya el creciente debate a medida que los mercados se ven sacudidos por desafíos que van desde el endurecimiento de la política monetaria hasta la guerra en Ucrania.

“Ha habido una gran corrección en algunas acciones; esas correcciones dieron lugar a valoraciones mucho más atractivas que pueden beneficiar a los inversores a medio y largo plazo, especialmente en Europa y el espacio de los mercados emergentes”, dijo el estratega de inversiones de Vanguard Asset Services Ltd., Giulio Renzi Ricci, en Bloomberg TV.

Los inversores están preocupados por si las políticas más estrictas del banco central de EE. UU. inducirán una recesión. Un coro de funcionarios de la Fed se ha retrasado en los llamados a seguir subiendo para contrarrestar las presiones de los precios. Mary Daly de la Fed de San Francisco y su colega más agresivo James Bullard de St. Louis respaldaron un plan para aumentar las tasas en 50 puntos básicos este mes, mientras que Thomas Barkin de Richmond dijo que tenía “perfecto sentido” endurecer la política.

“Vemos un aumento en la probabilidad de una recesión en la segunda mitad de este año, que podría persistir hasta 2023 mientras la Reserva Federal continúa luchando contra la inflación”, dijo Tracie McMillion, directora de estrategia de asignación de activos globales del Wells Fargo Investment Institute, en Bloomberg TV.

McMillion también advirtió que los mercados no han valorado completamente el impacto de la reducción del balance de la Fed. “El impacto del ajuste cuantitativo que comienza a salir del balance de la Reserva Federal este mes no ha sido probado ni tiene precedentes. Nuestra conjetura es que probablemente no tenga un precio completo en los mercados”, dijo.

En las operaciones previas a la comercialización de EE. UU., Chewy Inc. repuntó después de que los resultados del minorista en línea de productos para mascotas superaran las expectativas de los analistas. Hewlett Packard Enterprise Co. cayó después de que la compañía recortó su pronóstico de ganancias para todo el año.

Los precios del petróleo bajaron el jueves por la especulación de que Arabia Saudita y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) podrían aumentar la producción de crudo para compensar la caída de los suministros de exportación rusos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cae 0,82% a US$115,25, mientras que el crudo WTI baja 0,88% hasta los US$114,28.

Los dos contratos de referencia han subido durante varias semanas, ya que las exportaciones rusas se han visto restringidas por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Moscú por su invasión a Ucrania. El mercado también ha tenido respaldo con la salida gradual de China de los estrictos confinamientos por el COVID-19.