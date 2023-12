Arjoneros rechazan cambios en oficina de Bancolombia, ¿qué les preocupa?

Onedis Angulo, cooperativa Cooprecar

Argumentos poderosos

Onedis Angulo Ochoa, gerente de la cooperativa Cooprecar y del canal local Teledique. “El cierre de la oficina de Bancolombia sí nos ha afectado en la empresa. Manejamos una cuenta conjunta que debo firmar con la tesorera y no tenemos servicio de portal web, todo lo hacíamos directamente en el banco. Como manejamos una cuenta conjunta no nos dan tarjeta, manejamos una libreta, la cual se llena manualmente y firmamos las dos. Ahora solo dejaron los cajeros automáticos, pero nosotros no podemos retirar dinero porque no manejamos tarjeta por exigencia del mismo banco, por el tipo de cuenta. Por ello, para sacar dinero nos toca trasladarnos a las dos a Turbaco y dejar prácticamente solas las oficinas nuestras, eso representa tiempo y pago de transporte. Eso es engorroso. Con la oficina en Arjona todo se facilitaba y no había traumatismo. Igualmente, si queremos mirar saldos de la cuenta tenemos que ir a Turbaco de manera presencial. Eso nos afecta”. (Lea aquí: Un martirio viven en Arjona: no tienen luz, agua ni señal de internet).

“A lo anterior se suma el tema de la inseguridad. No es un secreto que tanto Arjona como Turbaco están azotados por la inseguridad, por los atracos y trasladar dineros ya sea para consignar en Turbaco o retirar en Turbaco y trasladarse a Arjona es un riesgo y toca contratar transporte privado y eso genera mayores costos”.

Así las cosas, aunque Bancolombia ofrece un nuevo esquema de atención con corresponsales bancarios, con asesores temporales y canales de atención virtuales, a muchos arjoneros los cambios les representan mayores tiempos, riegos de inseguridad y más costos. ¿Bancolombia replanteará su decisión?. En Arjona esperan una solución.