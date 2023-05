Un proyecto de ley prende alarmas en zoológicos, acuarios y aviarios

El Estado decomisaría a los animales de los establecimientos que no hayan obtenido la licencia en este plazo - en dos años- y la norma no precisa qué destino tendrían”:

Comunicado de Acopazoa

La iniciativa, dice Acopazoa, ordenaría a los zoológicos, aviarios, acuarios y establecimientos similares a obtener acreditación por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (Alpza). Los establecimientos tendrían dos años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para hacer la transición y obtener la acreditación. El Estado decomisaría a los animales de los establecimientos que no hayan obtenido la licencia en este plazo y la norma no precisa qué destino tendrían.

“Hay muchas diferencias entre los zoológicos y acuarios del país y se debe establecer una línea base para generar estándares mínimos de operación, de manera que todos podamos alcanzarlos de manera gradual. Adicionalmente, esta propuesta va en contra del modelo de negocio bajo el cual operan los zoológicos y acuarios en la actualidad. Son cientos de miles de pesos anuales en gastos, que se cubren, en gran medida, con la venta de boletería y que el Estado no va a suplir de ser aprobado el proyecto. Los más perjudicados van a ser los animales bajo nuestro cuidado”, dijo Ajami.

May 20 - 21:35

“Colombia no tiene estándares para zoológicos y acuarios, pero América Latina sí, a través de ALPZA. Esta es una asociación privada y, aunque sería deseable que todos los zoológicos y acuarios de Latinoamérica y el Caribe hicieran parte de ella, no podemos obligar a nadie a agremiarse, menos aún a acreditarse como requisito para operar. Para hacer parte de ALPZA hay que pagar una membresía anual y para acreditarse se necesita incurrir en gastos e inversiones significativos, que no todos estamos en capacidad de costear a corto plazo. Con una adecuada articulación entre el Estado y los zoológicos y acuarios se podría generar un consenso para definir estándares de operación para Colombia. Por lo anterior, estamos trabajando desde hace unos años con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una normativa para reglamentar a nuestras instituciones”, afirmó Farah Ajami. (Lea aquí: El Oceanario abre puertas, esperando reactivarse).