Las tres peticiones de Agremgas para garantizar abastecimiento de GLP

Yo no entiendo esa propuesta - la propuesta del presidente Petro de importar combustibles- .El presidente debería ser más propositivo para generar riqueza dentro del país antes que comprar de forma fácil afuera a un costo mucho mayor”:

Luis Felipe Gómez, presidente de Agremgas.

El evento contará con al menos 300 participantes y se instala hoy a las 10:00 a.m. en el Hotel InterContinental Cartagena, con las intervenciones del director ejecutivo de la AIGLP, Fabricio Duarte y Luis Felipe Gómez, presidente de Agremgas.

En 2022 Colombia consumió en promedio 62 mil toneladas de GLP por mes, de los cuales Ecopetrol satisface cerca del 85%, el 11% es de terceros nacionales no regulados, a un precio más elevado, y el 4%, importaciones.

La mayor preocupación

“Esta empresa en sus procesos de optimización internos, especialmente en generación y autoconsumo, destina unas cantidades de GLP a esos procesos. Desde Agremgas se pide que se fomente una mayor producción por parte de Ecopetrol, con mayor exploración y explotación en campos de gas”.

No obstante, la postura del actual Gobierno de parar la contratación de nuevas actividades exploratorias, para el gremio solo “garantiza pobreza. Si lo que estamos buscando es superar la pobreza energética, tenemos que producir más energéticos y los que tenemos son gas natural y petróleo, los que tenemos a la mano. Las energías limpias (eólica y solar) son tecnologías en proceso de consolidación, de mejorar eficiencias, son aún costosas en su implementación, no tienen garantía de prestación de servicio constante y el GLP podría ser una alternativa en el plazo inmediato para sustituir plantas de diésel en zonas no interconectadas y a futuro cuando esas energía renovables sean más eficientes y económicas, podría ser el GLP la alternativa ideal para respaldar esas energías y garantizar la prestación del servicio en las comunidades”.