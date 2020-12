PROYECCIONES

Pese a esas cifras en rojo de 2020, el máximo vocero de los exportadores colombianos se mostró optimista del desempeño de la actividad en 2021. “Para el 2021 creo podemos tener signos positivos de crecimiento. La recuperación se ha venido dando. A partir de mayo empezó un proceso de recuperación y las caídas son cada vez menores. Espero que en el 2021 nos permita estar con números en negro”.

“La parte agrícola nunca cayó. Se sostuvo. Manufactura, por el cierre de la economía y el aparato productivo se vio con una fuerte la caída. La tendencia de agricultura se va a mantener y manufactura se recuperará el año entrante. Vamos a tener unos mejores precios de petróleo, ya los estamos viendo con la cotización del petróleo referencia Brent, a más de 45 dólares el barril y ello ayuda”, explicó Molina.

No obstante remarcó que si bien la política exportadora va en la dirección correcta, hay que profundizar todo el tema de facilitación del comercio, de regulación. Es una tarea que no ha concluido... tenemos que seguir levantando las barreras que tiene el comercio, se ha avanzado pero no es suficiente. Barreras de permisos, de inspecciones, el tema aduanero. La expectativa era que para 2020, con el nuevo Estatuto Aduanero, habría mayores facilidades para el comercio exterior y eso no ha ocurrido...la DIAN sigue sin plataforma electrónica, dicen que demoran 2 años más...esos procesos hay que seguirlos avanzando.

Hay que avanzar en la digitalización y facilitación del comercio con trámites y documentos, concluyó.