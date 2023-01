¡A cuidar el bolsillo! Tasa de interés podría seguir subiendo, dicen analistas

Tal y como se había previsto, la inflación ha seguido subiendo sin llegar a su techo. Por esta razón, el Banco de la República en su reunión de este viernes decidió subir la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual (75 puntos básicos) lo que representa un aumento del 12,75%. Lea: Inflación 2022, la más alta en 23 años

Para los expertos esta decisión es una buena señal para el mercado con relación a la inflación, y mientras esta no baje, las tasas de interés seguirán aumentando como medida necesaria para desestimular la demanda.

“Esa señal hace que las personas ajusten sus expectativas de inflación, banco central que no sube las tasas de interés cuando la inflación está alta, da la señal de que no va a luchar para reducir la inflación y en ese sentido las expectativas no se reducen, por esta razón es una buena idea incrementar la tasa de interés”, señaló Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.