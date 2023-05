4x1.000: tres consejos para mejorar sus finanzas

Si necesita mover más de 8,9 millones de pesos al mes, lo mejor es que abra una cuenta de ahorros, que no tiene ningún tope transaccional. Teniendo en cuenta este factor, en el caso de la RappiCuenta creamos la posibilidad de que las personas pudieran pasarse de depósito de bajo monto a cuenta de ahorros desde la misma app”:

Gabriel Migowski, CEO de RappiPay

Estos son tres consejos básicos para mejorar sus finanzas frente a ese impuesto a las transacciones:

1.- ¿Cuenta de ahorros o depósito de bajo monto?

El primer consejo es informarse bien sobre sus productos financieros. En muchos casos los usuarios no saben si el producto financiero en el que tienen su dinero es una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto. Las diferencias entre ambos son cada vez menores, en la actualidad, por ejemplo, los depósitos de bajo monto tienen tarjeta débito e, incluso, algunos ofrecen rentabilidad. El depósito de bajo monto puede ingresar/mover hasta $8,9 millones al mes, de los cuales $2,7 están exentos del pago del 4x1.000. En la cuenta de ahorros no tiene límites y puede marcar solo una cuenta como exenta del 4x1.000. En ese caso, no lo paga a menos de que mueva al mes más de $14,8 millones.

2.- Sea consciente de los topes transaccionales de su cuenta o depósito.

Una vez tenga claro si tiene sus fondos en una cuenta de ahorros o en un depósito de bajo monto, es clave que se informe sobre sus topes transaccionales, es decir la cantidad de dinero que puede mover utilizando este producto. De acuerdo con las normas vigentes, los depósitos de bajo monto tienen topes transaccionales de ocho salarios mínimos al mes, lo que equivale a $8.900.000. Si necesita mover más de esa cantidad de dinero al mes, lo mejor es que abra una cuenta de ahorros, que no tiene ningún tope transaccional.

Si definitivamente no necesita mover más de $8.900.000, la clave para no pagar más 4x1.000 está en otro tope: al mes, usted podrá mover hasta 65 UVT -Unidad de Valor Tributario-, es decir $2.756.780, sin tener que incurrir en el pago de este gravamen. Si excede este monto, tendrá que pagar el 4x1.000.

3.- Marque su cuenta de ahorros como exenta del 4x1.000

En caso de tener sus ahorros en una cuenta de ahorros, lo que debe hacer es comunicarse con su entidad financiera y solicitarle que marque su cuenta como exenta del 4x1.000. De acuerdo a las normas vigentes, cada usuario tiene derecho a marcar una cuenta de ahorros como exenta.