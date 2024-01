42,4% de retiros de cesantías en Protección, en 2023, para vivienda

Lo primero que hay que interpretar alrededor de una reforma pensional es que Colombia necesita una reforma pensional, porque los tres primeros pilares de protección a la vejez que son cobertura, sostenibilidad y equidad no están cubiertos actualmente con el sistema pensional colombiano”:

Juan David Correa Solórzano, presidente de Protección.

Otras cifras de Protección

“Tenemos el objetivo de no ser un fondo de pensiones obligatorias, sino ser una plataforma a través de la cual los colombianos logran ese bienestar financiero y eso corre por el ahorro obligatorio y además por todas las posibilidades de inversión que tenemos. Ello nos permitieron entregar resultados a los clientes, abonándoles a sus cuentas más de 24 billones de pesos, como producto de los rendimientos logrados en el año”, recordó el ejecutivo de Protección.

¿Y la reforma pensional?

“Lo primero que hay que interpretar alrededor de una reforma pensional es que Colombia necesita una reforma pensional, porque los tres primeros pilares de protección a la vejez que son cobertura, sostenibilidad y equidad no están cubiertos actualmente con el sistema pensional colombiano. La cobertura es supremamente baja, muy por debajo del resto de países del mundo. Es un sistema que no es equitativo porque entrega subsidios a las personas que menos lo necesitan y no es un sistema sostenible desde el punto de vista fiscal, es decir, tiene unas inequidades grandes. Eso hace que necesitemos una reforma”.