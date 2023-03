4.723 hogares en Bolívar están sin subsidio de ‘Mi Casa Ya’

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reveló este jueves que en Colombia existen 40 mil hogares que están a la espera del desembolso de los subsidios de ‘Mi Casa Ya’, de los cuales 4.723 corresponden a Bolívar, departamento que participa con el 11,8% de esos incentivos pendientes. (Lea aquí: ‘Construimos a la par’: mujeres, ¡manos a la obra!). Esa cifra, revelada por Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de ese gremio, en rueda de prensa en Bogotá, y la seccional de Camacol en Bolívar, surge de las 23 mil viviendas terminadas en septiembre de 2022 y las 17 mil terminadas entre octubre de 2022 y enero de 2023, que no han recibido el subsidio de ‘Mi Casa Ya’, según Coordenada Urbana y cálculos de Camacol.

Se espera que en abril se reactive el proceso de desembolso de subsidios de ‘Mi Casa Ya’.

En 2021 se entregaron 67 mil subsidios de ese programa. En 2022 se entregaron 44 mil y quedaron pendientes 23 mil (67 mil en total). En lo que va de 2023 están otorgados sin desembolso 17 mil y 10 mil están disponibles (27 mil en total). La proyección para el resto de 2023 es que cada mes se agregarán 6 mil familias a la demanda de ‘Mi Casa Ya’. Herrera dijo que el gran problema de ese programa es presupuestal. El Gobierno aprobó $1,4 billones que alcanza solo para 50 mil subsidios. Las 40 mil viviendas que esperan desembolsos del subsidio de ‘Mi casa Ya’ tienen un valor de 6 billones de pesos, que le generan intereses al sector constructor por $60 mil millones al mes; mientras que a las familias, por cuenta de pago de arriendos, les representa $15.700 millones/mes, para un total de $75 mil millones en pérdidas mensuales por el ‘congelamiento’ de ese subsidio. (Lea aquí: Al presupuesto de ‘Mi casa ya’ de 2023 le faltan más de $2 billones).

Otra cifras y desaceleración

Para el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera hay claras señales de desaceleración en el sector de la vivienda social. En 2021 se vendieron 257.994 unidades de vivienda nueva. En 2022 hubo una caída de -7,5% con 238.584 unidades y las proyecciones para 2023 son de 212.084 unidades, que de darse, representarían una variación de -11,1%.

3,3 billones de pesos requiere la vivienda social del país para no arriesgar el ahorro de los hogares y evitar la pérdida de empleo, señala Camacol.

En cuanto a las iniciaciones de vivienda en 2022 fueron de 187.310 con un crecimiento del 2,4% y la proyección para este año es de 181.224, que representaría una caída de -3,2%. Según Camacol el 72% del mercado de la vivienda nueva en el país corresponde a vivienda social. No obstante a que el promedio mensual entre 2019 y 2021 era de 12.500 unidades VIS, a febrero de este año solo fueron 6.655 unidades con una contracción de -64,0%. El gremio también señaló algunas alertas en indicadores de riesgo como es la rotación de inventarios que pasó de un promedio de 7 meses en 2020 a 10,4 meses en febrero de este año. Es decir, vender una vivienda demora mucho más ahora.

