En Bolívar existen 185 oficinas de entidades bancarias, pero las mismas solo están en 21 de los 46 municipios y distritos especiales, lo que indica que la cobertura física de los bancos es solo del 45,6% de los entes territoriales.

Ese porcentaje deja a Bolívar entre los departamentos con menor cobertura bancaria, con oficinas, en el país, muy por debajo del promedio nacional donde el 78,6% de los municipios tienen al menos una oficina de una entidad bancaria.

Así se desprende del Décimo Reporte de Inclusión Financiera (RIF) correspondiente al 2020, elaborado por la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Freddy Castro, director de la Banca de las Oportunidades señaló que “las razones por las cuales no hay oficinas en muchos municipios del país son varias: una, la población es muy pequeña y el modelo de negocios no da, no cierra. Otra, es que tienen una parte rural dispersa muy grande y la gente no acude al sitio; y estas dos están relacionadas con un tercero que son municipios muy pobres, con bajo nivel de ingreso per cápita”.

Otras fuentes señalaron que a esa causas también se suman las dificultades de conectividad terrestre y aérea para transportar los valores, el dinero; como también el alto porcentaje de informalidad laboral y de la economía en esas regiones.

No obstante, desde el 2015, en todos los municipios del país hay al menos un corresponsal bancario, que suple en parte las necesidades de servicios financieros.

“Las decisiones de aperturas de oficinas van ligadas al desarrollo económico de la región y a la puesta en marcha de proyectos productivos que además demanden servicios financieros”, señaló el BBVA Colombia, al ser consultado por El Universal.