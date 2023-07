10 tips para pagar tu crédito de vivienda en la mitad del tiempo

¿Te imaginas liberarte de esta deuda en la mitad del tiempo?, te presentamos una lista práctica con tips y estrategias para acelerar el proceso de pago de tu crédito de vivienda, lo que no solo te permitirá ahorrar miles de pesos en intereses, sino también alcanzar la ansiada libertad financiera en menos tiempo.

• Revisa la posibilidad de refinanciar tu crédito de vivienda

El refinanciamiento puede ser una estrategia efectiva para reducir la cantidad de intereses que pagas en tu crédito de vivienda y, a la vez, acortar el plazo de pago. Si las tasas de interés han disminuido desde que obtuviste tu crédito o si tu situación financiera ha mejorado significativamente, podría ser un buen momento para considerar esta opción.

Antes de decidirte por el refinanciamiento, es fundamental investigar y comparar diferentes opciones de créditos ofrecidos por distintas entidades financieras. Ten en cuenta factores como la tasa de interés, las comisiones y los plazos de pago. Un menor interés y una cuota mensual asequible te permitirán ahorrar más dinero a lo largo del tiempo y acelerar el pago de tu crédito.

• Aplica el método de pago quincenal

Cambiar la frecuencia de tus pagos puede hacer una gran diferencia en el tiempo que tardas en pagar tu crédito de vivienda. En lugar de realizar un pago mensual, considera la opción de hacer pagos quincenales. Dividir la cuota mensual en dos pagos quincenales resultará en 24 pagos al año en lugar de los 12 pagos mensuales habituales.

Este método no solo reduce el tiempo de pago del crédito, sino que también te permite ahorrar en intereses. Al realizar los pagos con mayor frecuencia, estarás disminuyendo el saldo pendiente más rápidamente, lo que se traduce en un ahorro considerable en intereses a lo largo del plazo del crédito. (Vea también: No entre en pánico, esto debe hacer si un cajero no le entrega todo su dinero)

• Evalúa la posibilidad de hacer pagos semanales

Si realmente quieres acelerar el proceso de pago de tu crédito de vivienda, otra opción es hacer pagos semanales en lugar de pagos mensuales o quincenales. De manera similar al método quincenal, hacer pagos más frecuentes reducirá el saldo pendiente más rápidamente y ahorrarás en intereses.

Este método puede requerir una mayor disciplina financiera, ya que estarás realizando pagos más pequeños con mayor frecuencia. Sin embargo, también puedes experimentar una sensación de progreso más rápido al ver cómo el saldo de tu crédito disminuye rápidamente.

• Busca programas de recompensas y beneficios

Algunas entidades financieras ofrecen programas de recompensas o beneficios a sus clientes por hacer pagos puntuales o realizar pagos adicionales en sus créditos de vivienda. Estos programas pueden incluir descuentos en la tasa de interés, la eliminación de comisiones o la posibilidad de realizar pagos adelantados sin penalizaciones.