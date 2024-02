$1 billón para mejoramiento de viviendas en zonas vulnerables en el 2024

Recursos por 1 billón de pesos para 100 mil mejoramientos de vivienda en zonas vulnerables del país invertirá este año el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reveló la titular de esa cartera, Catalina Velasco Campuzano.

La ministra, en entrevista con El Universal, señaló que “en Colombia hay 4 millones de familias que tienen la vivienda en condiciones precarias. Viven en ranchos, piso de tierra, paredes de tabla, techo de zinc, sin baños, sin cocina, sin agua potable, en hacinamiento. Esa es la realidad en Colombia. El año pasado se invirtieron $500 mi millones y están en desarrollo 44 mil mejoramientos de vivienda”. (Lea aquí: ¡Atentos, jóvenes! Este subsidio los ayudará a comprar vivienda).

La distribución de esos subsidios –400 mil para el cuatrienio– será de manera regional, por una razón. “Históricamente las entidades territoriales más robustas son las que han atraído recursos públicos: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Bogotá. Otras no tienen capacidades. Chocó no tiene proyectos, Vichada no tiene proyectos, en Bolívar hay avances, pero hay que llegar donde se necesita. Al sur de Bolívar y zonas vulnerables de las ciudades. Se trabaja para determinar las asignaciones regionales para este cuatrienio”, precisó la ministra.