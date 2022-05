Yustin Torralvo se hizo a una medalla de plata en la modalidad de arranque, en el Mundial de Levantamiento de Pesas que tuvo como sede a Heraklon (Grecia).

En los 55 kilogramos, el joven cartagenero, de 20 años, consiguió la de plata al levantar 103 kilogramos en arranque, pero lamentablemente no pudo hacer parte de la competencia de envión, debido a una lesión en el codo. Lea aquí: Yustin, el pesista cartagenero que sueña con darle una casa a su mamá

La marca total de Torralvo era de 242 kilogramos, la más alta entre los participantes, por lo que la posibilidad que tenía de dar oro, de no presentarse la lesión, era muy grande.

“La bendición de venir acá y pararme en esa plataforma ya es un privilegio. Es muy emocionante saber que soy medallista mundial, si no me lesiono hubiera sido campeón del mundo. En tres meses me recuperaré y volverá con todo a seguir luchando por mis sueños ”, aseguró a este medio Torralvo.

Yustin, criado en el barrio Torices, lleva 7 años en las pesas y ya hizo parte del equipo de Bolívar en los Juegos Nacionales 2019, logrando el sexto lugar.

Es uno de los referentes de las pesas de Bolívar para los Juegos Nacionales en 2023 en el Eje Cafetero.

Es hijo de Johana Peñaloza, manicurista de profesión, y de Ubaldo Torralvo, quien se gana la vida haciendo trabajos de carpintería.

Yustin ama las pesas, entrena con mucha disciplina, dedicación, entrega y compromiso, pues sabe que solo así puede alcanzar sus metas y salir adelante.

Sueña con regalarle una casa a su mamá, esa es la gran meta que tiene.

Por ahora, Yustin deberá recuperarse de su lesión para regresar más fuerte y seguir en busca de sus objetivos en este deporte. Sabe que todo se logra doblando esfuerzos en los entrenamientos.