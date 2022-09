Yuberjen Martínez: “Voy por el título latino mosca del CMB”

-Siempre, quien no tiene sueños está muerto. Quiero ganar el oro olímpico y el título mundial. Estoy en un nuevo proceso, entrenando duro.

Yuberjen saludó a todos los boxeadores y aficionados que se encontraban en el moderno escenario antes de iniciar los entrenamientos, bajo las órdenes del avezado entrenador Orlando Pineda.

Ese robo en los Olímpicos de Tokio 2021 ya son cosas del pasado...

-Claro. Lo recuerda uno con dolor y tristeza porque le cercenaron mis sueños, pero ya hay que olvidar, la gente sabe que yo gané.

¿Cómo le pareció el gimnasio?

-Bonito, excelente, gracias por invitarme a este gimnasio, que va a motivar más a la juventud para practicar boxeo y que la juventud le haga el quite al vicio y a la droga.

¿Le gustaría pelear en Cartagena?

-Sí, a mi me le gusta mucho la ciudad, he realizado combates aquí como boxeador aficionado. Me gustaría pelear en Cartagena, ya que es una ciudad que respira boxeo.

EL NUEVO GIMNASIO

Saga Boxing Club está equipado para la práctica del boxeo, va dirigido al público en general desde niños de 7 años hasta personas de 50 o 60 años que deseen estar en forma y disfrutar de un entrenamiento de boxeo.

Cuenta con un espacio completamente equipado para desarrollar todas las habilidades y técnicas de esta disciplina, que le ha dado tanta gloria a Bolívar.