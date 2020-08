Yo fui un buen gallo en el boxeo: Miguel ‘Happy’ Lora

Las defensas de ‘Happy’

Miguel ‘Happy’ Lora, el hombre de la cintura alegre en el ring, el que pegaba y salía inmediatamente de zona de riesgo, el que puso de moda el sombrero vueltiao en el deporte, recordó cómo hace 35 años se coronó campeón mundial de boxeo de la CMB (Consejo Mundial de Boxeo), en la categoría gallo.

Fue un 9 de agosto de 1985 cuando el cordobés, gracias a un buen accionar ofensivo y defensivo, le ganó por decisión unánime al mexicano Daniel Zaragoza y se cubrió de gloria en el Tamiami Fairgrounds Auditorium de Miami, Estados Unidos.

“En el cuarto round, con una derecha al mentón, envié a Zaragoza a la lona. Lo recuerdo como si fuera ayer. Posteriormente, en el quinto asalto, con un gancho de izquierda al hígado, lo volví a tumbar. Se levantó y lo envié al piso con un upper al mentón y como buen mexicano se volvió a parar”, recordó Lora en entrevista con El Universal.

El desgaste de ‘Happy’ en el cuadrilátero fue bravo, sabía lo que estaba en juego y fue en busca de la gloria. “Mi movilidad y juego de cintura hizo que él fallara muchos golpes, mientras que yo, además de tumbarlo tres veces, le conecté muchos. Por eso gané por decisión unánime”.

¿De las 8 defensas que hizo cuál fue el rival que más lo complicó y por qué?

- Con ‘El Jíbaro’ Pérez. Era un boxeador muy alto para la categoría, con brazos largos, con un estilo difícil de descifrar. Tuve problemas para dar el peso y eso también influyó. Ese día perdí el título en la octava defensa.

¿De las peleas que realizó como profesional cuál fue la que más le gustó y por qué?

- La de Daniel Zaragoza. Ahí me consagré, lucí muy bien, fui campeón ante 8 mil aficionados, muchos de ellos colombianos. Fue una pelea emocionante.

Usted protagonizó un gran combate en Cartagena con Lucio ‘Metralleta’ López (q.e.p.d.)... ¿qué recuerda de ese pleito en el que los primeros asaltos fueron muy duros?

- Entré muy frío, ese día estaba serenando, en el segundo asalto ‘Metralleta’ me sorprendió con una derecha y me tumbó. Me levanté algo mareado, me fui a las cuerdas, comencé a pasar golpes y me salvó la campana. Yo estaba bien preparado, del tercer asalto hacia adelante entré en calor y pude comenzar a hacer mi trabajo para ganar el combate.

¿En dónde estuvo la clave del éxito en su carrera?

- Disciplina, constancia, perseverancia. En esa parte fui muy inteligente, me sacrifiqué para alcanzar el éxito.