Hace parte de la historia del boxeo colombiano. Es un rey sin corona, el hombre que debió ser campeón del mundo, pero no lo logró.

Ayer, Rubén ‘La Cobra’ Valdés vivió un día especial. Desde muy temprano recordó al lado de su esposa Romelia y sus hijos María y Luis que hace exactamente 42 años, un 2 de septiembre de 1978, había protagonizado ante Ricardo Cardona (q.e.p.d.) la primera pelea de título mundial entre dos colombianos.

El combate fue en la Plaza de Toros de Cartagena, que cuenta la historia se llenó por completo para presenciar este pleito boxístico. El público estaba dividido, pues Valdés y Cardona tenían una buena fanaticada.

En pleno desayuno familiar, con arepa de huevo en la mano derecha, el suero al lado izquierdo de la mesa y el café del otro lado, ‘La Cobra’ relata con orgullo ese importante momento de su vida.

“Fueron 15 rounds, recuerdo que hasta el séptimo la pelea iba pareja, pero yo iba arriba en las tarjetas. En el octavo hubo un cambio de estrategia de la esquina, como me estaba dando resultado yo buscaba a Cardona y él se desesperaba, pero en ese asalto me enredé en las piernas, caí y el árbitro empezó el conteo, creyendo que había sido un golpe. Yo me levanté de inmediato y sonó la campana”, afirma.

Hubo un mal manejo de la esquina. Así lo dice ‘La Cobra’. “De ahí en adelante yo me confié que iba ganando la pelea y ‘Pepe’ Molina, que me había traído un entrenador de Panamá, no tenían claro la realidad. En el último round, en la mitad de este asalto, ‘Pepe’ se dio cuenta que yo iba perdiendo, pero ya era demasiado tarde y no pude hacer mayor cosa. La esquina me orientó mal, por eso perdí”.

Valdés consideró a Ricardo no un rival sino un amigo. “Hoy con mucha tristeza recuerdo la partida de Ricardo. Nunca fuimos rivales si no muy buenos amigos”.

Y en tono alto se paró de la mesa tras terminar su desayuno y le dijo a su esposa e hijos: “Yo debí coronarme campeón Mundial la noche que peleé con Ricardo Cardona, me dolió mucho perder esa pelea”.