Yesid Mosquera, una promesa del básquet que se volvió realidad

Yesid Mosquera es el vivo ejemplo de que cuando el ser humano se traza metas en la vida puede convertir los sueños en realidad siempre y cuando tenga disciplina, determinación, sacrificio y humildad.

Durante la pasada temporada del baloncesto profesional con los Corsarios de Cartagena, Mosquera fue el jugador colombiano con los mejores números de su equipo. Lea aquí: Cartagena, sede de la Asamblea Extraordinaria de la DPB

Se convirtió en una especie de líder entre los jugadores jóvenes que hicieron parte de la nómina del quinteto cartagenero.

Su llegada a Cartagena se produjo gracias a su amistad con el jugador cartagenero Kevin Cuesta con quien estuvo estudiando en los Estados Unidos en el Carlisle High School en Martinsville, Virginia.

“Con Kevin Cuesta fuimos campeones estatales. Fue una época inolvidable”, destacó Mosquera, quien promedió once puntos por juegos, 7 rebotes y dos asistencias con Corsarios en la pasada temporada.

“Mi mejor juego con Corsarios fue contra Piratas de Bogotá, donde convertí 25 puntos, gané 7 rebotes y di dos asistencias”, comentó el jugador.

“A Corsarios no le fue bien como equipo, pero fue muy positiva para mí en la parte individual porque tuve un rol protagónico, pues jugaba muchos minutos y además en muchas ocasiones oficié de armador cuando mi puesto es de alero. Aprendí mucho acá, fue una experiencia muy buena, me hizo crecer como jugador. Me trataron muy bien en Cartagena”, explicó el basquetbolista de 1,96 metros de estatura.

Su carrera profesional

Cuenta Mosquera que después de graduarse como economista, la pandemia lo tomó por sorpresa y alteró sus planes deportivos.

Quería comenzar a jugar profesional en Estados Unidos, pero tuvo que comenzar por Colombia en 2021.

Su primer equipo profesional fue Cafeteros de Armenia, pero su aporte fue poco significativo porque no tuvo muchos minutos. El entrenador era un español que no lo puso a jugar casi.

Llegó en el segundo semestre de ese año a la Liga Profesional de Venezuela a jugar con los Gladiadores de Anzoátegui y después a jugar en Piratas de los Lagos en Ecuador, equipo que llegó muy lejos en la liga de ese país.

Gracias a buena actuación en Ecuador, regresó al año siguiente a la Liga de Venezuela esta vez con los Gaiteros del Zulia de Maracaibo, donde estuvo jugando en los ‘Playoffs’.

Después, para el segundo semestre de 2022, es fichado por Team Cali con el técnico Guillermo Moreno, donde cumple una buena perfomance en la fase de grupos, pero son eliminados en los ‘Playoffs’.