Sincelejo tuvo la grata visita de la basquetbolista Yanet María Arias Acosta, quien cuando niña vino a esta ciudad para participar en un torneo infantil, y hoy, veinticinco años después, regresó siendo la actual capitana de la Selección Colombia Femenina.

La grata presencia de la barranquillera fue posible gracias a una invitación especial hecha por el entrenador sincelejano Nilson Santís y la plataforma juvenil SerKribe con el apoyo de Redprodepaz, Justapaz y la Fundación Pata de Agua.

Yanet estuvo en el Coliseo Menor del barrio Mochila, junto a los jugadores Mateo Noguera y Valeria Orellano, haciendo ejercicios de exhibición, incentivando la promoción de este deporte en la capital sucreña, sobre todo en la rama Femenina.

La deportista de 38 años de edad, quien además es especialista en Gerencia de Proyectos y asesora empresarial, sembró así su semilla para que en nuestro medio nazcan más jugadoras, incluso mejores que ella.

Al mismo tiempo, la reconocida atleta invitó a apoyar su iniciativa de crear la Liga Profesional de Baloncesto Femenino con el objeto que las futuras basquetbolistas tengan la oportunidad de llegar a jugar como profesionales en nuestro país.

“Los mayores logros que ha tenido Colombia en este deporte se lo ha dado la rama Femenina, algo muy gratificante, aunque el apoyo ha sido poco", expresó la referente colombiana del basquetbol femenino.

El baloncesto femenino le dio a Colombia medalla de oro en los Centroamericanos y del Caribe de 2018 en Barranquilla, así mismo ha aportado medallas de plata y bronce en los Suramericanos, además del título Odesur.

“A pesar del poco apoyo que nos han brindado, en estos momentos el baloncesto femenino de Colombia se ubica en el quinto lugar del ranking del Continente Americano y en el puesto 39 del mundo. Creo que merecemos un mejor respaldo para seguir creciendo”, dijo.

Su versatilidad en el juego llevaron a esta basquetbolista a ser campeona en Austria, España, Brasil y Ecuador, igualmente a convertirse en la jugadora más valiosa de la temporada 2007–2008 en Austria y a comandar las Selección Colombia de Baloncesto.

“A mi el baloncesto me lo ha dado todo, me dio la oportunidad de estudiar una carrera académica y los contactos para poder trabajar, además de ser inspiración de las niñas que quieren llegar a jugar a nivel profesional”, enfatizó.

Yanet María Arias Acosta invitó a las jugadoras sincelejanas a retomar y no dejar de entrenar, a “seguir jugando pensando siempre en divertirse, solo se necesita la cancha, las piernas, la voluntad y la mente, lo demás llegará pronto”.

“Es muy difícil salir y luchar sin tener físico y la técnica, por eso lo primordial es no dejar de prepararnos, haya o no torneos. No permitan que el sistema las saque, pues pareciera que esa es su meta; aburrirnos con su falta de interés en apoyarnos”, puntualizó.