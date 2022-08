Ya no le creen: ¡Técnicos de Bolívar se burlan de Real Cartagena!

Real Cartagena a través del tiempo ha sido un tema de ciudad. La gente ha amado y querido desde el primer torneo en el que participó en 1992. Lea aquí: La campaña de Real Cartagena es una absoluta vergüenza

Pero con el paso de los años, Real ha ido perdiendo seguidores, sobre todo en los 10 últimos años, en los que hemos estado de manera consecutiva en el calvario de la Primera B.

La nueva derrota del Real, 4-0 ante Boyacá Chicó, en condición de visitante, esperada por muchos, incluso por ese mismo marcador, ya no es motivo de dolor para algunos que prefieren burlarse del equipo cartagenero en redes sociales, en donde los hinchas desde hace mucho tiempo se expresan mal del equipo que los representa de forma humillante (Real es último del torneo, con 4 puntos, de 21 posibles).

A esos hinchas que cada vez son menos se les sumó el pronunciamiento en redes sociales de varios entrenadores de fútbol local. “Javier Olea calienta que vas de técnico de Real Cartagena”, escribió en su muro de Facebook, Arnoldo Julio, un reconocido entrenador del fútbol de Bolívar.

Olea, quien se desempeña como técnico de su escuela Afucar y ha dedicado más de 30 años a la formación deportiva de los menores, le respondió a Julio de forma jocosa: “Estoy listo para asumir mañana mismo, solo arreglo salario y llego con mi cuerpo técnico de una”.

Y de inmediato llegaron cualquier cantidad de comentarios burlándose de la situación del equipo y dándole nombres a Olea para armar su cuerpo técnico en caso de asumir la dirección técnica del equipo de la ciudad.

Todo esto deja claro que a Real Cartagena muchos aficionados, entrenadores y gente del común ya no le toman en serio, pues están cansados de ser representados por un equipo perdedor.

A Óscar Passo, entrenador de Real, en las ruedas de prensa, siempre le preguntan que cuándo da un paso al costado y él responde: “Siempre me preguntan lo mismo, aquí estoy, no me voy, creo en el equipo que tenemos, soy un técnico que trabajo duro”.

Pero lo cierto es que por muchas ganas que tenga Passo eso no garantiza nada porque el rendimiento de los jugadores no va acorde con lo que él pretende para la institución.