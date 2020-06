¿Y Real Cartagena qué? , poco se sabía del equipo hasta que Pérez habló

Del Real Cartagena no se sabía absolutamente nada en tiempos de coronavirus, manejaba perfil bajo, estaba desaparecido del panorama hasta que un exjugador del plantel decidió acordarse de los supuestos malos tratos recibidos por parte de los directivos.

Rafael Pérez fue el encargado de poner nuevamente en el ojo del huracán a Rodrigo Rendón, presidente de Real Cartagena.

A través del portal de PrimerTiempo.CO, Pérez mostró su inconformidad por lo que consideró un abuso de poder de parte del directivo.

El defensa central cartagenero, hoy jugador de Talleres de Córdoba en Argentina, reveló detalles de lo que sucedió cuando jugó y regresó del fútbol chino en 2013.

Tras haber jugado varias temporadas en el plantel cartagenero, Rafael empacó maletas a los 19 años y se fue a jugar con el Chongqing Lifan de China.

“Cuando vuelvo de China me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Es algo que me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en el Fútbol Profesional Colombiano en un equipo como Medellín”, aseguró al portal.

Fue más allá y se refirió al concepto claro y específico en la disputa con el directivo. “Me dice: para yo dejarte libre, me tienes que dar el dinero que vas a percibir por el préstamo de Independiente Medellín. En ese momento Medellín me va a dar cien millones de pesos por el préstamo, y Rendón me dice que tienes que darme ese dinero para dejar que tú evoluciones en el fútbol, que tú puedas jugar”.

Con dolor y mucha tristeza tuvo que acceder porque sabía que de no hacerlo difícilmente podría volver a jugar en un equipo en Colombia.

“Yo me había tenido que ir del fútbol colombiano por un veto que existía sobre mí. Le tuve que dar el dinero, realmente, porque de una u otra forma no hubiese podido volver a Colombia a jugar”, afirmó.