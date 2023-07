Y Cardetti lo volvió a decir; “Real Cartagena sigue pensando el ascenso”

Mientras los exsocios de Real Cartagena pelean por plata ante Colombiagol, por compra y venta de acciones, una situación que no es cómoda para ninguna de las dos partes y que no ayuda para nada al buen andar del equipo, los jugadores siguen entrenándose a todo vapor, alejándose de todo esta problemática y enfocándose en lo que viene a partir de este domingo cuando se inicia el Torneo Clausura de la Primera B.

Se refirió a uno en especial. “Cuero es el que más me impresionó, no solamente por su calidad si no por la entrega que tiene”.

Reconoce que para Real fue bueno que Santiago Gómez, goleador del equipo, decidiera no atender las solicitudes que tenía.

“Santiago es un gran jugador y por suerte no salió y lo tendremos mínimo 6 meses más”, recalcó.

Necesitaba de gente más curtida en el fútbol. “Jugadores de gran técnica y mucha experiencia. Creo que podemos pelear el título, estamos muy contentos con el grupo que armamos”.

A la pregunta sobre qué opina de Barranquilla, Cardetti respondió: “Rival duro, que el semestre pasado nos complicó mucho”.

Cardetti piensa y sueña en grande, vamos a ver qué pasa, ojalá y corone.