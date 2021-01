Ximena Julio siente una gran alegría en su corazón. La operación de la rodilla por fin se dio y eso la hace ver el 2021 con una mejor perspectiva.

“Gracias a Dios la cirugía fue todo un éxito, me reconstruyeron los ligamentos cruzados anteriores y posteriores, con una suturada en el menisco. Édgar Rivera fue el cirujano que me atendió, en la clínica El Bosque estuvieron muy pendientes de mí, estoy muy agradecida con ello y con Hermes Echenique, gerente de Coosalud, quien también me ayudó en todos los trámites”, dijo Ximena, de 22 años, quien es una futbolista de Bolívar que jugó a nivel profesional en Real Cartagena y Atlético Junior.

Desde abril de 2019, Ximena había empezado el trámite sin éxito para la operación. Esta situación la había puesto muy triste y pensando en que no volvería a jugar fútbol, su deporte preferido. Tras contar su historia en este medio, todo cambió a su favor.

“El médico me dice que son nueve meses para la recuperación total, pero a los cinco meses ya podré tener mi primer contacto con el balón. Dentro de dos semanas me cortarán los puntos. Estoy muy feliz con la cirugía, gracias a El Universal por su apoyo”.

Julio, quien se desempeña como portera ha representado selecciones Bolívar y ha estado en microciclos con selecciones Colombia.

“Quiero recuperarme al 100 por ciento, ese es mi primer objetivo. Mis aspiraciones son regresar al fútbol profesional, sé que lo podré hacer en nombre de Dios”, recalca.