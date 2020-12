Su situación

“En el 2019 ingresé a la clínica por un dolor en la rodilla derecha, tras una resonancia magnética, el resultado fue una lesión de ligamento cruzado posterior. Me dijeron que eso no era de operación sino solo de fortalecimiento. Desde ese entonces me hice las terapias de fortalecimiento, pero el dolor seguía”, cuenta con un dejo de tristeza Ximena, de 22 años, quien reside en el barrio Villa Fanny.

Ella relata su historia en medio de un evidente desespero, pues no soporta más seguir viviendo esta situación. “Volví a ir a la clínica, me atendió un ortopeda, especialista en rodilla, me hizo un examen que arrojó que tengo un desgarro parcial (rotura de ligamento cruzado anterior). Desde ese mismo momento (abril de 2019) se empezó el trámite para la operación, pero hasta la fecha (han pasado 20 meses) no me han hecho la artroscopia de rodilla. Me tienen de aquí para allá sin resolverme. Me duele muchísimo la rodilla, no puedo doblarla. Mi corazón está arrugado, siento que me están perjudicando, todos mis proyectos están parados”, afirmó Julio, quien aseguró que los trámites los ha hecho en la clínica El Bosque a través de Coosalud, que es su Eps.